Manchester United reprend Cristiano Ronaldo de volée

Alors que Cristiano Ronaldo a annoncé aux dirigeants de Manchester United son intention de partir cet été, ces derniers n'ont nullement l'envie de céder à ses exigences. CR7 doit être l'un des cadres de l'équipe d'Erik Ten Hag.

Pas de C1, pas de CR7. C'est en substance le message qu'a voulu communiquer Cristiano Ronaldo à l'équipe dirigeante de Manchester United quand il leur a annoncé son intention de partir cet été. Le quintuple ballon d'or n'a pourtant pas réalisé une mauvaise saison avec les Red Devils pour son retour en Premier League. Son bilan comptable est de 24 buts toutes compétitions confondues dont 18 en championnat. C'est plutôt la saison du collectif mancunien qui lui donne des envies d'ailleurs. Sixième de Premier League, Manchester United ne disputera pas la prochaine Ligue des champions. Un réel problème pour Ronaldo, meilleur buteur de la compétition, qui ne l'a plus manquée depuis 20 ans.

Ainsi, le Portugais voudrait bénéficier d'un bon de sortie pour aller voir ailleurs. Il faut dire qu'à 37 ans il séduit encore en Europe. Le Bayern Munich, l'AS Roma, le PSG et surtout Chelsea peuvent être des destinations possibles. Son agent Jorge Mendes s'est d'ailleurs récemment entretenu avec Todd Boehly, le nouveau propriétaire des Blues. S'il est souvent difficile de dire non à Ronaldo, Manchester United ne compte pas se laisser faire.

Cristiano Ronaldo has told Manchester United that he does not believe they will be in contention for the title next season 😳 pic.twitter.com/n2EReEatWs