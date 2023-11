Manchester City va vivre l'enfer, l'annonce glaçante

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Suite à la sanction de 10 points infligée à Everton, Manchester City se méfie après avoir enfreint les règles du fair-play financier à plusieurs reprises. Une relégation pend au nez des Citizens.

Vainqueur de la Ligue des Champions en 2023, après plusieurs échecs tragiques, Manchester City a enfin remporté le trophée européen ultime. Le club anglais s'installe de plus comme la meilleure équipe de Premier League. Toutefois, la joie pourrait être de courte durée. En février dernier, la Premier League soulevait 115 violations du règlement sur les neuf dernières saisons. Également dans le viseur de l'UEFA, City doit faire très attention, surtout depuis la sanction de 10 points reçue par Everton, à cause d'un bilan déficitaire trop important sur les trois saisons précédentes. Dans un entretien pour le journal The Sun, un ancien conseiller des Skyblues et expert en finance du football a expliqué que Manchester City doit redouter une sanction, tout comme Chelsea.

La relégation de Manchester City actée pour 2024

« Ce sera très grave, tout l'enfer se déchaînera sur City. Cela se transformera en une énorme histoire, non seulement en ce qui concerne le football, mais même beaucoup plus large que cela. Tant de parties seront impliquées. Ce sera une situation incroyablement explosive. Du point de vue du football, il est impossible de penser que City ne serait pas relégué si toutes ces choses étaient trouvées contre eux. L'audience aura probablement lieu en 2024. La Premier League est vouée à s'inquiéter de ce qu'elle fera si City est reconnu coupable. Je suis convaincu qu'ils n'obtiendront pas de clémence, ça va être très grave pour Chelsea aussi » a assuré Stefan Borson qui évoque une grande possibilité de relégation pour le club entraîné par Pep Guardiola. Cette sanction plane au-dessus des Mancuniens depuis plusieurs années et 2024 risque d'être le théâtre d'une descente historique pour un club de l'envergure de Manchester City. Chelsea ne devrait pas être épargné non plus après les dépenses gargantuesques des derniers marchés des transferts.