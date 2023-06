Man United racheté, le Qatar prépare sa grande annonce

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Après plusieurs mois de négociations avec les propriétaires de Manchester United, le cheikh Jassim Ben Hamad Al-Thani devrait succéder à la famille Glazer. Le Qatari a pris l’avantage par rapport à son principal concurrent Jim Ratcliffe et se prépare à conclure l’opération.

Les rebondissements ont été nombreux dans ce feuilleton. Ces derniers mois, la presse anglaise n’a cessé de relayer des tendances différentes sur le rachat de Manchester United. Le Britannique Jim Ratcliffe a parfois été annoncé proche d’un accord, avant d’être situé en dessous de son principal concurrent, le cheikh Jassim Ben Hamad Al-Thani. Nos confrères ont également envisagé la l’hypothèse d’une annulation de la vente. Mais ce scénario catastrophe ne se produira finalement pas.

Ferdinand annonce un rachat imminent

En effet, Rio Ferdinand, toujours proche de son ancien club, croit savoir que la dernière proposition du Qatari devrait lui permettre d’entrer en négociations exclusives avec la famille Glazer. « Le rachat de Manchester United est imminent, a annoncé l’ex-défenseur central des Red Devils sur sa chaîne YouTube. On entend dire que l'offre du Qatar a pris l'avantage, et que c'est celle qui sera acceptée. On dit que c'est proche, que ce n'est plus qu'une question de jours, si ce n'est d'heures. (...) Croisons les doigts pour que cette information soit vraiment réelle. Une bonne source m'a dit que c'était vrai. »

🚨 La société de Sheikh Jassim, Nine Two UK Holdings Ltd., a été enregistrée en tant que société britannique à compter d'aujourd'hui.



Ça sent bon le rachat qatari pour Man United. 👀🇶🇦 pic.twitter.com/ScyQnVoGEM — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 15, 2023

Une version confirmée par la récente démarche du cheikh Jassim Ben Hamad Al-Thani. Le Qatari vient effectivement d’enregistrer son entreprise, Nine Two UK Holdings Ltd., en tant que société britannique. Cet indice laisse clairement penser à un rachat imminent, pour le plus grand bonheur de Rio Ferdinand. « Je suis impatient, on pourra ensuite avoir un plan pour le mercato. J'étais inquiet à l'idée qu'on soit derrière tout le monde si l'on ne concluait pas le rachat avant ce marché des transferts. Une fois que cette offre sera validée et que la vente sera actée, les joueurs actuellement au club auront un nouveau souffle, sans parler de ceux qui arriveront », a commenté l’Anglais sans cacher son excitation.