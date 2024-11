Man United ‍: Amorim réclame déjà 240 ME

Dans quelques jours, Ruben Amorim sera le nouveau manager de Manchester United. Le Portugais se retrouvera devant un immense chantier sportif. Pour réussir sa mission, quoi de mieux que de puiser dans son futur ex-club.

Brillant technicien, l'un des meilleurs de sa génération, Ruben Amorim s'apprête à grimper un Everest. L'entraîneur du Sporting Portugal va prendre en main Manchester United dans les prochains jours. Une tâche compliquée vu les piètres performances des Red Devils cette saison. Manchester United est actuellement 13e de Premier League, n'ayant gagné que 3 matchs sur 10 en championnat. Offensivement comme défensivement, le club mancunien n'est pas très fringant. Ruben Amorim devra être très inspiré d'autant que plusieurs grands entraîneurs se sont cassés les dents à Manchester dans l'après-Ferguson : Louis Van Gaal, José Mourinho, Ralf Rangnick et dernièrement Erik Ten Hag.

Il n'y a qu'un motif d'espoir pour Amorim : la puissance financière intacte de Manchester United. Le club mancunien peut encore aligner les billets au mercato et son nouveau coach portugais compte en profiter rapidement. Selon les informations de Sacha Tavolieri pour Sky Sports, Amorim a déjà listé trois recrues pour le mercato hivernal des Red Devils. Amorim n'a pas été très imaginatif puisque ce sont trois cadres du Sporting CP, son futur ex-club.

Incoming Man Utd boss Ruben Amorim has reportedly made it clear he wants to reunite with three Sporting stars, no matter the cost 🤨 #MUFC https://t.co/ceLF08bC6p