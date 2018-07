Man City : Benjamin Mendy renonce à ses vacances !

Champion du monde depuis dimanche soir, Benjamin Mendy a décidé de renoncer à ses vacances.

En difficulté physiquement lors de ce Mondial en Russie, le défenseur de Manchester City a décidé de partir avec ses partenaires n’ayant pas disputé la Coupe du monde, en stage aux Etats-Unis pour parfaire sa condition physique. Une décision qui devrait ravir Pep Guardiola, lequel avait été particulièrement agacé que Benjamin Mendy figure dans le groupe des Bleus pour le Mondial alors qu’il n’avait quasiment pas joué avec Manchester City après sa blessure au genou.

