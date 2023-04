Man City - Arsenal : Arteta menace ses joueurs

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Ce mercredi, Manchester City et Arsenal s'affronteront dans ce qui n'est pas loin de ressembler à une finale pour le titre de Champion d'Angleterre. Et du côté des Gunners, Mikel Arteta a envoyé un message très clair à ses joueurs.

C’est avec seulement cinq points d’avance sur Manchester City, et deux matchs de plus de joués que son rival, que l’équipe d’Arsenal se déplace ce mercredi soir (21h) à l’Etihad. L’avance de l’équipe londonienne a fondu comme neige au soleil, puisque les Gunners restent sur trois nuls consécutifs, là où la formation de Pep Guardiola vient de prendre 18 points sur 18 en Premier League. Les Citizens sont donc les grands favoris dans ce match au sommet, mais du côté d’Arsenal Mikel Arteta est très clair, ses joueurs ne visent que la victoire à Manchester et pour cela, il ne faudra pas se cacher. L’entraîneur espagnol a été très clair, et le message qu’il a envoyé à son vestiaire l’est encore plus, comme Arteta l’a confié dans les médias anglais.

On the road, up for the fight 💪 pic.twitter.com/znsgCP2zGU — Arsenal (@Arsenal) April 25, 2023

L’inquiétude de l’entraîneur d’Arsenal est de voir ses joueurs avoir peur de ce match décisif contre Manchester City. Et ça, il ne le tolère pas. « Pour l’instant, je n'ai vu aucun de mes joueurs être intimidé par ce choc et si cela devait être le cas, je le tuerais, car je refuse de voir cela. Tenir tête à City a été formidable, mais ce n'est pas suffisant, nous sommes premiers et nous allons là-bas pour gagner. Alors oui, il y a de la nervosité et c’est un bon signe. Ce serait un problème si cela n’était pas le cas », reconnaît Mikel Arteta, qui reste confiant malgré l'incroyable niveau de forme d'Erling Haaland et ses coéquipiers à cet instant de la saison.

Les compos probables

Manchester City

Ederson – Akanji, Dias, Aké – Stones, Rodri – Grealish, De Bruyne, Gündogan (cap), Bernardo Silva – Haaland

Arsenal

Ramsdale – Zinchenko, White, Gabriel, Tierney – Partey, Xhaka, Odegaard– Saka, Gabriel Jesus, Martinelli