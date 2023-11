Lloris un joueur fini ‍? Attendez vous à une surprise

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Hugo Lloris est dans une impasse sportive. Relégué sur le banc à Tottenham par la recrue Guglielmo Vicario, le Français n'a pas encore joué de la saison. Le mercato d'hiver sera déterminant pour la suite de sa carrière.

Newcastle-Tottenham avec le lourd revers des Spurs 6-1 en avril dernier sera t-il le dernier match d'Hugo Lloris en carrière ? Voilà 7 mois que le Français n'a pas disputé une seule rencontre. Il a stoppé sa carrière internationale avec les Bleus après le Mondial mais c'est sa carrière en club qui est la plus préoccupante. En effet, blessé à la cuisse en fin de saison dernière, il a été mis de côté par Tottenham cet été. Les Londoniens ont recruté l'Italien Guglielmo Vicario, poussant Lloris sur le banc. L'ancien niçois a pensé revenir en Ligue 1 au mercato mais toutes les pistes ont échoué. Depuis, il ronge son frein à Tottenham, n'ayant pas disputé la moindre minute cette saison.

Transféré ou retraité ? Lloris joue son avenir en janvier

A 36 ans, le quotidien d'Hugo Lloris est morose. Le gardien français est en manque de compétition et un transfert devient primordial. Il va étudier les offres en janvier selon les informations du Figaro, confirmées par son père Luc Lloris. Ce dernier a confirmé les états d'âme de son fils, précisant qu'il voulait trouver une solution au plus vite. Si aucun transfert n'aboutissait, la possibilité d'une retraite définitive d'Hugo Lloris est admise à demi-mot par Luc Lloris.

Rebond, retraite, tournoi de tennis... Vice-champion du monde placardisé à Tottenham, que devient Hugo Lloris ? @Le_Figaro https://t.co/UDLqVzvPSA — Baptiste Desprez (@Batdesprez) November 16, 2023

« Il veut tout respecter et donne le maximum la semaine, mais la compétition lui manque car il a baigné dedans toute sa vie. Et c'est d'autant plus frustrant qu'il se sent très en forme. […] Hugo est un garçon prévoyant qui anticipe beaucoup de choses, mais il a aussi la mentalité pour rebondir d'une manière ou d'une autre », a confié le père du champion du monde 2018 au Figaro. Avis aux clubs intéressés d'autant qu'on voit mal Hugo Lloris être très exigeant dans sa situation actuelle.