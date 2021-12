Lionel Messi KO, Cristiano Ronaldo roi du Ballon d’Or

Dans : Premier League.

Quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo a vu Lionel Messi le distancer. L’attaquant du Paris Saint-Germain a en effet remporté son septième titre lundi soir. Mais une statistique permet au Portugais de rester devant son éternel rival.

Pour la première fois depuis l’édition 2010, celle où Lionel Messi, Andrés Iniesta et Xavi occupaient les trois premières places, Cristiano Ronaldo ne figure pas sur le podium du Ballon d’Or. L’attaquant de Manchester United n’a terminé qu’en sixième position cette année, loin derrière le vainqueur Lionel Messi qui récolte les louanges depuis la cérémonie lundi soir.

CR7 a 207 longueurs d’avance

Les deux joueurs ayant remportés le plus de points dans l'histoire du Ballon d'Or :



1️⃣ Cristiano Ronaldo : 3,781 points

Il faut dire que l’Argentin vient de remporter le septième Ballon d’Or de sa carrière, soit deux de plus par rapport à CR7 qui ne devrait plus le rattraper. Le Portugais pourra tout de même se consoler avec une statistique en sa faveur. En effet, Cristiano Ronaldo reste le joueur ayant obtenu le plus de points. L’ancien joueur du Real Madrid a récolté un total de 3 781 points de la part des journalistes durant toute sa carrière. Tandis que l’attaquant du Paris Saint-Germain vient d’atteindre la barre des 3 574 unités. Malgré deux victoires en moins au classement final, CR7 compte donc 207 points de plus que son éternel rival.

La statistique ne sera peut-être pas anodine pour Cristiano Ronaldo, que Pascal Ferré dit obsédé par son duel avec la Pulga. « Cristiano Ronaldo n'a qu'une seule ambition, c'est de prendre sa retraite avec plus de Ballons d'Or que Messi, révélait le rédacteur en chef de France Football. Je le sais parce qu'il me l'a dit. » Une version démentie par le Red Devil lundi. « Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se mettre en avant et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille », s’est défendu l’attaquant de 36 ans, remonté contre l’organisateur du Ballon d’Or.