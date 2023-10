Les défenseurs ont la solution, Haaland perd ses nerfs

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Neutralisé lors du choc face à Arsenal (défaite 1-0) dimanche, Erling Haaland s’est agacé. L’attaquant de Manchester City, qui vient de terminer son troisième match consécutif sans marquer, est impliqué dans un incident avec un technicien des Gunners.

Kylian Mbappé n’est pas la seule star en difficulté. De l’autre côté de la Manche, Erling Haaland n’est pas non plus épargné par les critiques. Les observateurs n’auraient pas forcément ciblé un autre attaquant muet lors de trois matchs consécutifs. Sauf que le Cyborg ne nous a pas habitués à ça. Lui qui a été inoffensif dans le choc perdu face à Arsenal dimanche. L’avant-centre de Manchester City a en effet subi la loi de Gabriel et surtout du Français William Saliba qui a remporté tous leurs duels.

New footage shows what started Kyle Walker and Erling Haaland’s furious bust-up with Arsenal staff after Man City defeat!👀 pic.twitter.com/UgNI5aKyu5 — Football Coverage (@onthatdayss) October 9, 2023

Erling Haaland n’a pas non plus l’habitude de se retrouver dans cette situation. Ce qui explique peut-être son coup de colère après la défaite contre les Gunners. Alors que son coéquipier Kyle Walker s’en prenait à un membre du staff d’Arsenal, l’international norvégien, non concerné par la discussion au départ, s’est mêlé de l’incident. Ce n’est pas vraiment son genre, d’où l’inquiétude de la presse locale.

Pour Haaland, ça se complique

De son côté, le manager de Manchester City Pep Guardiola sait pourquoi son buteur a perdu son calme. « Je sais ce qui s'est passé mais je ne dirai rien. Ils le savent », a simplement commenté l’Espagnol, qui espère retrouver Erling Haaland reboosté après la trêve internationale. Reste à savoir si le problème ne vient pas de ses adversaires. Dans un entretien accordé au Telegraph la semaine dernière, l’ancien joueur du Borussia Dortmund se disait confronté à des défenses mieux armées.

« Je sens qu'ils font plus de choses pour m'arrêter, ils mettent plus de joueurs sur moi. Mais je l'accepte, je m'en fiche. C'est un plus grand défi et s'ils veulent mettre plus de joueurs sur moi, il y aura de l'espace ailleurs. C'est aussi simple que ça. J'essaye seulement de faire mon travail et de continuer à faire la même chose que la saison dernière », confiait Erling Haaland, tout de même gêné.