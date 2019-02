Dans : Premier League, Foot Europeen.

Finale de la Coupe de la Ligue anglaise :

Wembley Stadium.

Chelsea - Manchester City : 0-0 (3-4 aux tirs au but).

Avec ce succès au bout du suspense, grâce à un arrêt d'Ederson et à un poteau de David Luiz, Man City s'adjuge la Carabao Cup pour la sixième fois de son histoire, après 1970, 1976, 2014, 2016 et 2018. Le tenant du titre garde donc son bien et devient le seul second au palmarès de cette coupe derrière Liverpool, son principal rival en Premier League.