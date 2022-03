Le coup de balai, 16 joueurs virés à Manchester United

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Toujours en course en Premier League et en Ligue des Champions, Manchester United vit néanmoins une saison compliquée de plus.

L’alchimie n’est pas au rendez-vous malgré les recrutements d’envergure, et la polémique enfle sur la situation de Cristiano Ronaldo, qui est reparti au Portugal pour trois jours en apprenant qu’il ne jouerait pas contre Manchester City pour des raisons médicales qu’il ne comprend pas. A la fin de la saison, Ralf Rangnick laissera sa place à un nouveau manager, qui aura certainement les moyens de ses ambitions. Avec un effectif à remodeler, comme presque chaque année depuis que Sir Alex Ferguson a terminé son aventure. A remodeler, ou même à totalement remettre sur pied, car un coup de balai énorme se prépare. Selon Dylan Terry, journaliste au Sun, ce sont 16 joueurs qui se dirigent vers la sortie cet été.

Cristiano Ronaldo en tête de liste

Pour des raisons diverses, avec des fins de contrat comme Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata ou Jesse Lingard, dans ce qui représente des départs assez classiques. Mais il y a aussi des joueurs qui ne voient pas leur avenir à Manchester United en raison d’un temps de jeu inexistant comme Donny Van de Beek, Andreas Pereira, Anthony Martial, Phil Jones ou Diogo Dalot. Se trouvent également des jeunes joueurs qui estiment que Old Trafford n’est plus vraiment le lieu pour prendre son envol, et Mason Greenwood, Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Facundo Pellistri, Tahith Chong et Brandon Williams envisagent de trouver une place pour éclore ailleurs en Premier League. Enfin, pour clôturer le tout, Cristiano Ronaldo se retrouve dans cette liste, tant son retour déçoit à tous les niveaux, même si son efficacité est en berne depuis quelques matchs. C’est plus en raison de l’état d’esprit et du niveau de son club de coeur en Premier League que le Portugais envisage d’aller voir ailleurs pour terminer sa carrière d’une façon plus convaincante.