La F1 débarque en Premier League ‍!

Par Adrien Barbet

Depuis plusieurs saisons, la Premier League est le championnat le plus médiatique d'Europe et même du monde. De quoi attirer le propriétaire de la Formule 1 qui aimerait s'implanter dans le championnat d'Angleterre.

Même si la Premier League rapporte énormément d'argent aux clubs, diriger une équipe anglaise n'est pas de tout repos. Manchester United est à vendre, tandis que Liverpool et Tottenham ne sont pas fermés à l'idée de l'arrivée d'un nouvel investisseur. Ça tombe bien, car selon les informations du Sunday Express, Liberty Media, qui a racheté le championnat du monde de Formule 1 en 2017, est intéressé pour reprendre un club de Premier League. La F1 est passée d'un capital de 3,7 milliards d'euros il y a six ans à près de 19 milliards d'euros désormais. Greg Maffei, patron de Liberty Media qui possède déjà l'équipe de baseball des Atlanta Braves depuis 2007, n'est pas insensible au charme des clubs anglais et un géant de la Premier League pourrait être repris par le puissant groupe américain.

La F1 regarde la Premier League, les cadors examinés

Si Manchester United est en négociations avancées avec le Qatar et Ineos depuis plusieurs mois, la vente des Red Devils n'a pas été officialisée. Concernant les Reds, des rumeurs ont laissé entendre que les dirigeants de Liverpool cherchaient à vendre. Les médias anglais affirment également qu'ENIC Group est ouvert à l'arrivée d'investisseurs supplémentaires pour aider Tottenham à enfin concurrencer les autres écuries anglaises. Grâce à Liberty Media, la F1 est redevenue l'un des sports les plus populaires au monde et pourrait décider de s'implanter dans le football. Reste à savoir dans quel stand la F1 va arriver et si elle sera une actrice majeure ou mineure d'un club de Premier League. Tous les clubs anglais ont été étudiés, mais Manchester United, Liverpool et les Spurs sont les trois candidats les plus crédibles pour accueillir les propriétaires de la compétition reine des sports automobiles.