Kai Havertz quitte Chelsea et signe à Arsenal (Officiel)

Arsenal a officialisé ce mercredi soir la signature jusqu'en 2028 de Kai Havertz, l'attaquant international allemand qui évoluait à Chelsea. Agé de 24 ans, Havertz a rejoint les Gunners pour un montant de 75 millions d'euros, trois ans après avoir signé à Chelsea en provenance de Leverkusen pour 10 millions d'euros de plus. Havertz restera dans l'histoire des Blues, puisque c'est lui qui a marqué le but de la victoire en finale de la Ligue des champions contre Manchester City en 2021.

