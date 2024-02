Jim Ratcliffe se moque du Qatar et du Sheikh invisible

Détenteur d'un peu plus de 25% des parts de Manchester United depuis quelques semaines, Jim Ratcliffe a enfin évoqué sa stratégie publiquement. Il en a profité pour tacler son adversaire au rachat, le Qatarien Sheikh Jassim.

Les pleins pouvoirs sont terminés pour la famille Glazer à Manchester United. Ces derniers ont vendu un peu plus de 25% des parts du club à Jim Ratcliffe. Le patron d'Ineos et également propriétaire de l'OGC Nice entend bien remettre son club de cœur sur le devant de la scène. Assez silencieux depuis son arrivée au capital, Jim Ratcliffe vient enfin de s'exprimer sur ses ambitions futures. Il a notamment évoqué sa volonté de quitter le vieillissant stade d'Old Trafford. Il en a profité au passage pour revenir sur le rachat des parts à Manchester United et sur la concurrence inquiétante du Sheikh Jassim.

Toutefois, il semblerait que le Qatarien faisait plus peur aux journalistes qu'à Jim Ratcliffe. Membre de la famille de l'Emir du Qatar, il a été très silencieux dans les médias concernant son projet de rachat de Manchester United. Jim Ratcliffe s'est même demandé en plaisantant s'il existait réellement tant il avait été discret dans le dossier.

🚨 OFFICIAL: Sir Jim Ratcliffe has now completed the purchase of his 27.7% stake in Manchester United following approval of all conditions, including the FA and the Premier League. pic.twitter.com/7fjiPINKRX