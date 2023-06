James Milner quitte Liverpool pour Brighton

Agé de 37 ans, et après huit saisons passées à Liverpool où il a tout gagné, James Milner n'a pas accepté la prolongation de contrat proposée par les Reds afin de s'offrir un dernier challenge. Et ce mercredi, le milieu international anglais s'est engagé avec Brighton pour une saison avec une option pour une année de plus.

We're pleased to confirm that @JamesMilner will join us on a one-year deal with a year’s option when his Liverpool contract expires on 30 June. 😁



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️