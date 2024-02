INEOS rêve encore de Zidane à Manchester United

Fin 2023, INEOS a racheté 25% des parts de Manchester United. Le groupe britannique souhaite redorer le blason du club anglais avec un projet ambitieux, axé sur le long terme. Le rêve de la firme anglaise est notamment de faire venir Zinédine Zidane.

L'été prochain risque d'être un tournant majeur dans l'histoire de Manchester United. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, les Red Devils sont en grande difficulté. Le voisin citizens est en train de les rattraper et Liverpool de passer devant. L'heure est grave pour United, qui a pendant longtemps été considéré comme le plus grand club anglais de l'histoire. L'objectif d'INEOS et de permettre à Manchester United d'imposer une hégémonie, tout d'abord sur la scène nationale, puis de reconquérir l'Europe. Un terrain de jeu qui ne réussit plus du tout aux Mancuniens, hormis l'Europa League remportée en 2017. D'après les informations de Foot Mercato, ce projet complètement fou pourrait être incarné par Zinédine Zidane, qui reste l'entraîneur de rêve pour Jim Ratcliffe et INEOS.

