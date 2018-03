Ibra rêve du Mondial, Mourinho le fait redescendre sur terre

Dans : Premier League, Foot Mondial.

Mais où est passé Zlatan Ibrahimovic ? Remis de sa blessure au genou, l’attaquant de Manchester United n’a pas encore la condition physique nécessaire pour évoluer en Premier League.

En manque de temps de jeu, le Suédois de 36 ans a faim de ballon, à tel point qu’il se verrait bien réintégrer la sélection qu’il a pourtant quittée en 2016. « L'équipe nationale me manque, a confié le Red Devil à la presse de son pays. (…) Mais chaque chose en son temps. Je veux sentir que je suis capable d'offrir une bonne prestation. » Encore faudrait-il que José Mourinho lui en donne l'opportunité. Au vu des dernières déclarations du manager mancunien, ce n’est pas gagné !

« Cette saison est très difficile pour lui, a reconnu le Portugais. Il n’est pas blessé, mais se sent-il heureux, prêt et convaincu qu’il est en mesure d’aider l’équipe en ce moment ? La réponse est non, mais c’est un type si honnête et un tel champion qu’il ne veut revenir que lorsqu’il aura la sensation d’être totalement prêt à revenir. Alors, il travaille dur et j’espère qu’il parviendra à atteindre le niveau qu’il veut pour revenir. » Il n’empêche qu’Ibrahimovic ne prolongera pas son contrat qui expire en juin prochain.

Mourinho annonce le départ d'Ibra

« Nous pensons tous que c’est la dernière saison de Zlatan à Manchester United, a annoncé le Special One. La décision de continuer à jouer ou d’arrêter lui appartiendra. Je crois qu’il a gagné le droit de choisir ce qu’il va désormais faire de sa vie, de son avenir. C’est un joueur tellement incroyable, il a eu une carrière incroyable. Et seule cette horrible blessure au mauvais moment l’a privé des deux saisons fantastiques qu’il aurait pu et dû faire avec nous. » Entre le Mondial 2018 et le mercato, l’été de l’ancien Parisien pourrait être agité.