Hojlund imite Martial, Manchester United peut pleurer

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Nettement dominé à domicile par le Bayern Munich (0-1) mardi en Ligue des Champions, Manchester United a passé une soirée compliquée. Son attaquant Rasmus Hojlund a énormément souffert à cause du Français Dayot Upamecano. Ce que confirment les statistiques de l’international danois.

Condamné à obtenir un résultat pour espérer un avenir européen, Manchester United aurait dû aborder cette rencontre avec le plein de motivation. Le public d’Old Trafford se tenait prêt à pousser une équipe survoltée. Mais mardi soir, les supporters mancuniens ont assisté à une leçon donnée par le Bayern Munich. Le score ne reflète pas l’écart de niveau entre les deux équipes. Les Bavarois, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et certains de terminer en tête du groupe, n’ont pas eu à forcer leur talent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rasmus Winther Højlund (@rasmus.hoejlund)

Il faut dire que les Red Devils semblaient assez impuissants, à l’image de leur attaquant Ramus Hojlund (20 ans). Personne ne pourra lui reprocher un manque d’implication tant le Danois a multiplié les appels en décrochage ou dans la profondeur. Mais avec le Français Dayot Upamecano sur le dos, l’avant-centre de Manchester United a passé une soirée en enfer ! Rasmus Hojlund a en effet perdu six de ses huit duels dans cette rencontre. La recrue estivale à 75 millions d’euros (hors bonus) n’a réussi que neuf passes et n’a pas tiré une seule fois.

Aussi inoffensif que Martial...

Et pour cause, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame n’a pas touché le moindre ballon dans la surface du Bayern Munich. C’est aussi le signe de l’incapacité de son équipe à s’approcher de la cage allemande. Quoi qu’il en soit, cette performance ne risque pas de lui donner de la confiance. Lui qui n’a toujours pas marqué ni délivré une passe décisive en 12 matchs de Premier League. La situation pourrait bien amuser son concurrent Anthony Martial, très critiqué et poussé vers la sortie à cause de ses prestations décevantes.