PL ‍: Haaland est affamé, les records XXL vont tomber

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Erling Haaland a réalisé une saison formidable pour ses débuts à Manchester City. En plus du triplé réalisé, le Norvégien a terminé meilleur buteur de Premier League, et assez largement.

Ligue des champions, Coupe d'Angleterre, Premier League, voici les trophées remportés par Erling Haaland la saison passée. Pour sa première saison sous les maillot des Skyblues, le crack norvégien a crevé l'écran. Car il aura été un membre actif des exploits mancuniens. En Premier League, il aura inscrit 36 buts et sur l'ensemble de la saison, 52. Les prouesses d'Haaland seront difficilement égalables la saison prochaine. Mais l'ancien du Borussia Dortmund n'est pas contre écrire encore une fois l'histoire. Cependant, les prochains records à aller chercher seront difficiles, très difficiles.

Haaland, ça peut encore faire très mal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Dans un récent article, la BBC se projette déjà sur la saison prochaine d'Haaland. Le média fait un rappel des principaux records qui pourraient être battus par le Norvégien. L'un d'eux se situe au niveau des buts inscrits sur une saison. Il appartient à Dixie Dean, qui avait inscrit 60 buts en championnat pour Everton en 1927-28. Haaland a terminé à... 24 buts la saison passée... Aussi, comme record à aller chercher, Haaland pourrait viser encore plus haut, avec les 73 buts toutes compétitions confondues de Leo Messi au FC Barcelone en 2011-12. Enfin, il pourrait aussi se rapprocher un peu plus du top 10 des meilleurs marqueurs de l'histoire de Manchester City. Pour cela, il faudra qu'il marque 80 autres buts. Cela pourrait passer par une campagne de Ligue des champions encore plus prolifique pour lui. L'attaquant compte 35 buts en 30 matchs disputés en C1. La saison passée, Haaland avait marqué 12 buts sur la scène européenne et pourrait se donner comme ultime objectif de faire mieux que Cristiano Ronaldo en 2014, qui en avait marqué 17. Vous l'aurez compris, la prochaine saison qui s'annonce pour l'ancien Marsupial est très excitante. Manchester City ne boudera pas son plaisir, sachant qu'il sera déjà difficile de faire mieux que lors du précédent exercice.