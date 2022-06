Gareth Bale à Arsenal, Arteta le laisserait au placard

Non conservé par le Real Madrid après la fin de son contrat, Gareth Bale serait très convoité sur le marché des transferts. On l’annonce notamment dans le viseur d’Arsenal. Mais d’après l’ancien Gunner Jack Wilshere, le Gallois n’aurait pas sa place dans l’effectif de Mikel Arteta.

Le moment tant attendu par le Real Madrid est arrivé. Depuis plusieurs années, la Maison Blanche tentait de se débarrasser de Gareth Bale sans jamais y parvenir. Les Merengue ont dû attendre ce mois de juin et la fin de son contrat pour se séparer d’un joueur à la motivation incertaine. L’attaquant de 32 ans, dont la passion pour le golf n’est un secret pour personne, n’a pas toujours fait preuve d’une totale implication au sein du club madrilène. Ce n’est pas un hasard si Gareth Bale a découragé plusieurs entraîneurs au Real Madrid, à commencer par Zinedine Zidane.

On a même douté de sa volonté de poursuivre sa carrière la saison prochaine. Mais après la qualification de sa sélection pour la Coupe du monde 2022, la retraite n’est plus envisageable pour l’international gallois, apparemment convoité par de nombreux clubs selon ses propres déclarations. En plus de Cardiff City, son ancienne formation Tottenham et Arsenal seraient intéressés. Mais pour l’ancien Gunner Jack Wilshere, Gareth Bale n’aurait aucune chance d’exister sous les ordres de Mikel Arteta.

“I don’t think he’d get a game!” ❌



“If he does, then I think he’d be holding one of the younger players back.” 👀



Jack Wilshere reveals why he would 𝙉𝙊𝙏 take Gareth Bale at #AFC, this summer. pic.twitter.com/xT0sCiM6lS