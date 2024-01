Eriksson entraîneur de Liverpool, les fans des Reds font pression

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

L'ancien entraîneur suédois Sven-Goran Eriksson vient de révéler être atteint d'un cancer de la prostate et n'avoir plus qu'un an à vivre. De quoi inciter les supporters de Liverpool à lui offrir un beau cadeau alors qu'il a avoué être fan du club depuis toujours.

C'est une terrible nouvelle qui vient de toucher les suiveurs du football, plus particulièrement en Suède et en Angleterre. Sven-Goran Eriksson, 75 ans, a révélé être atteint d'un cancer de la prostate en phase terminale. Le Suédois a fait parler de lui comme entraîneur, ayant acquis la gloire avec Goteborg puis Benfica, la Fiorentina et la Lazio. Il avait aussi été le sélectionneur de l'Angleterre de 2001 à 2006, guidant Steven Gerrard, Frank Lampard, David Beckham et ce que l'on appelle « la génération dorée » des années 2000 outre-Manche. Les révélations de sa terrible maladie ont été faites sur une radio suédoise. Il en a aussi profité pour évoquer ses secrets et notamment sa passion cachée pour le Liverpool FC. Il regrette le fait de n'avoir jamais entraîné son club de cœur en carrière.

Eriksson sur le banc de Liverpool en mars ?

Mais, il ne faut jamais dire jamais et les supporters de Liverpool sont prêts à le démontrer à Sven-Goran Eriksson. Alors que le Suédois a avoué n'avoir plus qu'un an à vivre au maximum, une idée a germé chez les fans des Reds : permettre à Eriksson de diriger un match de Liverpool à Anfield. The Sun détaille l'opération qui ne concernerait pas l'équipe première mais le LFC Legends, une équipe d'anciens joueurs qui dispute des matchs de charité.

Sven-Goran Eriksson, who has pancreatic cancer and has estimated he has a year left to live, said he always wished to manage Liverpool someday.



The Liverpool Legends game against Ajax is coming up in March. Please, @LFCFoundation. Let Sven fulfil his dream. pic.twitter.com/UJ2i7fAvYW — Anfield Edition (@AnfieldEdition) January 13, 2024

Cette formation doit affronter son homologue de l'Ajax le 23 mars prochain à Anfield. L'idée de la Fondation LFC, qui obtient des fonds pour les plus démunis de Liverpool, est de rendre hommage à Sven-Goran Eriksson et de le soutenir dans l'épreuve qu'il traverse en ce moment. L'initiative a vite pris sur les réseaux sociaux où de nombreux supporters influents appellent à mettre Sven-Goran Eriksson sur le banc des Reds au moins une fois dans sa vie. « Montrons tous ensemble le vrai sens de You’ll never walk alone et réalisons le rêve de Sven, en l'ayant comme manager du LFC dans le match des légendes contre l'Ajax ! », indiquait notamment un internaute. Ce serait en effet la meilleure illustration possible pour le célèbre slogan du Liverpool FC.