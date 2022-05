Edinson Cavani quitte officiellement Manchester United

Le 5 octobre 2020, laissé libre par le PSG, Edinson Cavani s’était engagé avec Manchester United. Souvent relégué sur le banc de touche à Old Trafford, El Matador avait signé pour deux saisons, et ce lundi, la saison de Premier League étant terminée, les Red Devils ont officialisé le départ de l’attaquant uruguayen de 35 ans, Erik ten Hag ne comptant pas sur lui.

