Ecoeuré, le Qatar abandonne le rachat de Manchester United

C'est un feuilleton qui dure depuis des mois, mais à priori, il devrait désormais vite se terminer. Selon la BBC, Jassim bin Hamad al-Thani a décidé de renoncer à son offre pour acheter Manchester United, laissant seul Jim Ratcliffe.

Jassim bin Hamad al-Thani espérait pouvoir s’offrir les Red Devils, mais sauf énorme retournement de situation, le milliardaire qatari n’ira pas au bout de son rêve. Ce samedi soir, Dan Roan, un des journalistes les mieux renseignés de la BBC, annonce que la décision prise du côté de Doha est définitive, et que l’idée d’acheter Manchester United est abandonné. Raison de ce brutal revirement, le prix réclamé par la famille Glazer, près de 10 milliards de dollars, ce qui aurait fini par écœurer l'investisseur qatari.

NEW | Qatari Sheikh Jassim withdraws his offer for Manchester United according to well-placed source, with a suggestion that an over valuation of the club by owners the Glazers is to blame.

Leaves British billionaire Sir Jim Ratcliffe’s Ineos as the remaining bidder pic.twitter.com/UucRe9yDN7