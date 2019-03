Décès d'Emiliano Sala : McKay accusé de menaces de mort

Dans : Premier League, FC Nantes.

Sous le feu des projecteurs depuis la mort d'Emiliano Sala dans un accident d'avion entre Nantes et Cardiff, Willie McKay, agent de joueurs, fait actuellement l'objet d'une enquête suite à des menaces de mort qu'il aurait proféré à l'encontre de salariés du club gallois où devait jouer l'attaquant argentin. Selon le Telegraph, alors que se déroulaient les obsèques d'Emiliano Sala, McKay aurait pris à partie 4 officiels de Cardiff.

L'agent aurait menacé ces derniers de tuer tout le monde au club si ses deux fils jumeaux, Paul et Jack, footballeurs à Cardiff, se faisaient massacrer professionnellement suite au dramatique accident du joueur transféré de Nantes deux jours avant son accident mortel. Le clan McKay est de plus en plus aux abois, et la police enquête désormais activement sur ces menaces et les raisons qui ont poussé l'intermédiaire écossais à craquer de la sorte. Dans ce cadre de cette enquête, Neil Warnock, l'entraîneur du club gallois de Premier League, aurait été récemment entendu par les policiers.