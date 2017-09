De l’OL à Arsenal, Lacazette révèle pourquoi il n'a pas avalé la trompette

Dans : Premier League, Foot Europeen, OL.

Double buteur contre West Bromwich Albion (2-0) lundi en Premier League, Alexandre Lacazette est déjà entré dans l’histoire d’Arsenal.

L’attaquant français est devenu le premier Gunner à marquer lors de ses trois premiers matchs à domicile depuis 1988. Ainsi, le public de l’Emirates Stadium a pu découvrir la célébration de l’ancien Lyonnais qui mime un trompettiste après chaque réalisation. Mais d’où vient cette habitude de l’international tricolore ? Dans un entretien accordé à Arsenal Player, Lacazette a révélé l'origine de son geste.

« Cela vient d'un pari avec un ami qui aime beaucoup la musique et la trompette, a expliqué le Gunner. C'était un jeu entre nous. C'est comme cela que tout a commencé, c'était juste un pari. Ensuite j'ai continué à le faire et j'ai vraiment apprécié. La première fois, c'était lors d'un match amical entre Lyon et le Sporting Portugal, je crois. Et après je l'ai refait en championnat à Nancy. » Et comme cette célébration lui réussit plutôt bien, Lacazette n'a aucune raison de la changer.