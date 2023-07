David de Gea quitte Manchester United après 12 saisons

En fin de contrat, et après douze saisons passées à Manchester United, David de Gea a confirmé qu'il quittait définitivement le Red Devils. Le gardien de but était arrivé de l'Atlético Madrid, son club formateur, en 2011 pour 25 millions d'euros.

« Je voulais juste envoyer ce message d'adieu à tous les supporters de Manchester United. Je veux vous exprimer ma gratitude pour l'amour que vous m’avez donné ces 12 dernières années. Nous avons accompli beaucoup de choses depuis que ce cher Sir Alex Ferguson m'a amené dans ce club. J'étais incroyablement fier à chaque fois que j'enfilais ce maillot, mener cette équipe, représenter cette institution et le plus grand club du monde était un honneur réservé à quelques footballeurs chanceux. Cela a été une période inoubliable et une vraie réussite. Je ne pensais pas qu'en quittant Madrid alors que je n’étais qu’un jeune garçon, nous réaliserions ce que nous avons fait ensemble. Maintenant, c'est le bon moment pour relever un nouveau défi, me plonger à nouveau dans un nouvel environnement. Manchester sera toujours dans mon cœur, Manchester m'a façonné et ne me quittera jamais », a confié David de Gea.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E