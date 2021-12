Cristiano Ronaldo prend une droite par ses gardes du corps

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Déjà furieux contre le patron du Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo se retrouve impliqué dans une histoire avec ses gardes du corps.

Lundi soir, au moment où débutait la cérémonie du Ballon d’Or à Paris, CR7 envoyait un missile sur Pascal Ferré, le patron de France Football, organisateur du prix et qui était traité de « menteur » par Cristiano Ronaldo. Le joueur portugais de Manchester United n’avait pas apprécié que sa rivalité avec Lionel Messi soit mise en avant par le journaliste. Mais la semaine n’est pas bonne pour le quintuple Ballon d’Or, puisque c’est désormais la presse de son pays, relayée en Angleterre, qui s’attaque à la star. En effet, Sergio et Jorge Ramalheiro, les deux anciens militaires qui ont été recrutés par Cristiano Ronaldo sont accusés de travailler au noir. Membres d’une unité spéciale de la police portugaise, les deux frères ont pris un congé sans solde pour occuper cette fonction auprès du joueur de Manchester United.

Des gorilles payés au black, Cristiano Ronaldo est KO

Sergio et Jorge Ramalheiro ne lâchent pas d’une semelle Cristiano Ronaldo, y compris lorsqu’il rejoint ses coéquipiers de Manchester United à l’entraînement ou à l’aéroport pour les déplacements. Le Sun précise que CR7 a fait venir ses gardes du corps en Angleterre et bénéficie d’une protection rapprochée 24 heures sur 24…mais visiblement la star mancunienne ne s’est visiblement pas penchée sur le fait de savoir comment les deux hommes s’organisaient pour cela. Du côté des médias portugais, on affirme que les deux gardes du corps de Cristiano Ronaldo travaillent au noir, et devraient être sanctionnés par la police. « Nous ne commentons pas les cas faisant l'objet d'une enquête », a répondu un porte-parole des autorités portugaises sur ce sujet.