Cristiano Ronaldo mis KO à Old Trafford

Manchester United s'est fait sortir de la Ligue des champions par l'Atlético Madrid et pour Cristiano Ronaldo c'est probablement le coup de trop. CR7 finira la saison sans un seul trophée, tout comme son club, et le choc est violent.

Lorsqu’il a décidé de quitter la Juventus pour rejoindre Manchester United au dernier mercato d’été alors que Manchester City lui tendait les bras, Cristiano Ronaldo pensait bien pouvoir concilier son désir de retrouver le public d’Old Trafford, mais également son appétit de trophée. CR7 n’aime rien de plus que gagner encore et toujours, pourtant cette saison il est acquis ou presque que les Red Devils finiront une fois de plus sans ajouter une coupe dans leur formidable salle des trophées. Sortie de toutes les coupes, l’équipe de Ralf Rangnick ne peut même plus rêver du titre de champion d’Angleterre, puisqu’à neuf journées de la fin Manchester United pointe à 20 points de Manchester City. Après l’élimination contre l’Atlético Madrid, la star portugaise, restée muette à l’aller et au retour, semblait anéantie. Il est vrai que les statisticiens ont vite rappelé qu’il s’agissait de sa première saison sans aucun titre depuis…12 ans, et que face à Antoine Griezmann et ses coéquipiers, Cristiano Ronaldo a fini avec zéro tir cadré, et donc 0 expected goals. Il faut remonter à sa première saison au Real Madrid en 2009-2010 pour voir une telle catastrophe pour CR7, qui a compris qu’il ne gagnera plus jamais le Ballon d’Or.

Cristiano Ronaldo se pose la question de rester à Manchester United

Maguire clashing heads with Ronaldo and then using Mandava's hand to punch himself in the face is the most slapstick thing I've seen in football in years pic.twitter.com/8yYdQylVM1 — BRACE - Newcastle United Discussion (@NUFCBrace) March 15, 2022

Une fois qu'il aura digéré ce fiasco européen, Cristiano Ronaldo va devoir répondre à la question qu'il se pose depuis plusieurs semaines, à savoir va-t-il continuer ou non sa carrière à Manchester United ? Lors du dernier mercato, la star portugaise de 37 ans a signé jusqu'en juin 2023, mais ses performances interpellent les dirigeants des Red Devils, et le niveau de ses coéquipiers inquiète aussi CR7, lequel estime que certains joueurs mancuniens n'ont pas le comportement attendu pour un club de ce niveau. Tandis que le board de Man Utd est en quête d'un successeur à Ralf Rangnick afin de mettre un terme à cette disette de cinq ans sans titre, le dernier étant en 2017 avec la victoire en Europa League pour la formation de Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo pourrait attendre de connaître son possible futur entraîneur avant de faire un choix définitif.