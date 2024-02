Christopher Nkunku, la triste annonce

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Attendu pour exploser les compteurs en Premier League, Christopher Nkunku continue de vivre un véritable enfer avec une énième blessure enregistrée ce mardi par Chelsea.

Buteur insatiable de la Bundesliga avec Leipzig, Christopher Nkunku enchaine les pépins depuis qu’il a rejoint Chelsea. Il symbolise à lui seul le mercato raté du club anglais, qui ne s’en sort pas et aimerait bien compter sur l’attaquant français pour redresser la barre. Touché au genou au mois d’août dernier lors d’un match de préparation, l’ancien joueur du PSG avait manqué plusieurs mois de compétition. Son retour à l’entrainement avait été compliqué et jamais Nkunku n’avait semblé retrouver la plénitude de ses moyens physiques. Malgré un but marqué et quelques apparitions, le Français avait de nouveau rejoint l’infirmerie, pour une blessure à la hanche qui l’a privé du mois de janvier. Apparu enfin en février pour quelques bouts de matchs, l’international français pensait retrouver du temps de jeu pour au moins finir la saison de belle manière. Mais ce mardi, Chelsea a annoncé que Christopher Nkunku était de nouveau sur la liste des blessés, sans en donner les raisons.

Nkunku forfait pour le match de Coupe contre Leeds

The following injury update has been provided ahead of our #EmiratesFACup tie against Leeds United. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 27, 2024

Un point médical doit être fait avec le joueur, qui n’est en tout cas plus en état de s’entrainer et sera donc forfait pour les prochains matchs des Blues, à commencer par mercredi en FA Cup contre Leeds. Un coup dur pour le club londonien, pour le joueur, mais aussi pour l’équipe de France. Si Didier Deschamps a appris à s’habituer à se passer de bons éléments offensifs lors des dernières grandes compétition, le sélectionneur français apprécie le profil de l’ancien du PSG, et notamment sa capacité à jouer à plusieurs postes en attaque, ou à être important en sortie de banc. En tout cas, pour beaucoup de suiveurs de Chelsea, cette saison ratée de Nkunku commence à ressemble à une vaste fumisterie, même si cela ne fait plaisir à personne. Surtout pas à un joueur qui connait les difficultés de son club, et se doute des énormes attentes liées à son arrivée cet été pour 60 millions d’euros. En conférence de presse ce mardi après-midi, Mauricio Pochettino a même expliqué qu'il ne savait pas quand son joueur s'était blessé, apprenant simplement sa blessure sur le fait.