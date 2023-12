Cherki vendu 25ME à un monstre anglais ‍?

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Manchester United est en grande difficulté cette saison et a cruellement besoin de recruter plusieurs joueurs dont un avec un profil créatif. C'est dans cette optique que le club anglais piste Rayan Cherki.

Bien qu'il ne soit plus aussi décisif que la saison passée, Rayan Cherki continue d'avoir une très belle cote sur le marché des transferts. Le milieu offensif de l'OL n'a que 20 ans et a surtout une marge de progression immense. Malgré l'arrivée de Mason Mount l'été dernier et la présence de Bruno Fernandes, Manchester United a besoin d'un autre joueur dans le même registre. Le média Football Transferts avance que les Red Devils sont prêts à passer à l'offensive pour Rayan Cherki, une piste exigée par Sir Jim Ratcliffe. Le patron de l'OGC Nice et d'INEOS, qui possède 25% des parts du club anglais, aimerait lancer une nouvelle politique de recrutement, incarnée par l'arrivée de Rayan Cherki, dont le profil est très apprécié en Premier League.

Jim Ratcliffe réclame l'arrivée de Cherki à United

Récemment, la presse anglaise a évoqué les joueurs suivis par Manchester United. Timo Werner, Serhou Guirassy et Donyell Malen sont fréquemment cités, tout comme Rayan Cherki. Le Français est évalué à 25 millions d'euros sur le site Transfermarkt et même s'il est titulaire à l'OL, les dirigeants commencent à s'agacer de son manque d'investissement et de la baisse de sa progression. Compte tenu des difficultés financières du club rhodanien, une vente de Cherki serait bénéfique à Lyon, tout comme à Manchester United, qui devrait, dans un premier temps, laisser le côté droit à l'international avec les Espoirs (19 sélections) à la place d'Anthony, qui n'a plus inscrit le moindre but depuis avril dernier. Rayan Cherki n'a toujours pas marqué cette saison et n'a délivré que deux passes décisives en championnat, vraisemblablement, c'est suffisant pour les Mancuniens. Un deal qui ferait donc à la fois le bonheur des Red Devils et de l'OL pour un joueur sévèrement critiqué par les fans de Lyon, que demande le peuple ?