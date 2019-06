Chelsea : Rencontre sur un yacht à Saint-Tropez, ça sent le nouveau coach

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Une nouvelle fois sans entraineur après le départ de Maurizio Sarri, Chelsea va devoir trouver un technicien capable de redresser le club londonien, qui disputera la Ligue des Champions mais ne pourra pas recruter cet été. Pour ce poste vacant, Roman Abramovitch songe à faire appel à un ancien de la maison en la personne de Frank Lampard.

Le manager de Derby County se trouve être en vacances dans le sud de la France, où il a prévu de passer sur le yacht du milliardaire russe à Saint-Tropez, affirme The Sun. Des discussions qui pourraient rapidement déboucher sur un accord, même si cela pourrait ne pas suffire. En effet, le club de Championship, avec qui l’ancien milieu de terrain est toujours sous contrat, réclame 4,5 ME pour laisser filer Lampard. Et pour remplacer ce dernier, Derby County pense à son ancien compère chez les Blues, John Terry. Le monde est petit.