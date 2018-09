Chelsea : La soirée irréelle qui résume bien N’Golo Kanté

Pas de blague ni de caméra caché, N’Golo Kanté a visiblement passé son samedi soir chez des inconnus à Londres, dinant chez eux avant de jouer à FIFA puis de regarder la télé pour repartir tout aussi tranquillement. Après le match de son équipe face à Cardiff samedi, le milieu de terrain comptait revenir sur Paris en Eurostar. Mais le champion du monde a manqué son train, comme quoi cela peut arriver à tout le monde, et il a ensuite fait une petite pause pour prier dans une mosquée des environs.

Reconnu par un amateur de football, Kanté a été invité à venir diner chez un jeune homme qui se revendique supporter… de Liverpool. L’ancien caennais a accepté, et l’heureux hôte en a profité pour offrir le souper et une soirée devant la télé à un Kanté tout sourire quand il a fallu poster un petit message sur les réseaux sociaux pour garder un souvenir de cette soirée improbable, mais qui en dit long sur la simplicité et la gentillesse du joueur.

World Cup winner, former premier league player of the year, 2 time premiership winner casually joined us to watch MOTD after visiting a local mosque. True definition of being humble. What a man. pic.twitter.com/y14NanXKPn