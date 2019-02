Chelsea : L'énorme polémique Sarri-Kepa fait le buzz

Ce dimanche soir, Manchester City a conservé son bien en Coupe de la Ligue anglaise en venant à bout de Chelsea (0-0, 4-3 tab). Si le résultat compte du côté des Citizens, c'est surtout un fait de match qui fait couler beaucoup d'encre. Puisque Kepa, gardien des Blues et victime de crampes, a refusé son remplacement en fin de prolongation, alors que Sarri voulait faire rentrer Caballero. Même s'il a arrêté le tir au but de Sané, Arrizabalaga n'a donc rien pu faire pour éviter la défaite de son équipe. Un revers qui pourrait coûter cher pour son entraîneur italien, totalement furieux de voir son autorité être remise en cause ainsi, mais surtout pour le gardien espagnol.

Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk