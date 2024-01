Benzema dans la tempête, Chelsea vient à son secours

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Absent pour la reprise avec Al-Ittihad, Karim Benzema, dont l’entourage l’annonce bloqué à l’Île Maurice à cause d’un cyclone, a été écarté pour le stage de préparation à Dubaï. L’attaquant français ne sera probablement pas retenu d’ici la fin du mercato. Peut-être une belle occasion à saisir pour Chelsea.

Le manager Mauricio Pochettino a beau démentir, la presse anglaise persiste et signe : Chelsea serait bel et bien en quête d’un attaquant sur le marché des transferts. Il faut dire que les Blues, en manque de solutions depuis le début de la saison, se retrouvent encore plus affaiblis en pointe après le départ du Sénégalais Nicolas Jackson à la Coupe d’Afrique des Nations. Et pour ne rien arranger, le Français Christopher Nkunku, revenu après de longs mois passés à l’infirmerie, n’est pas débarrassé de ses problèmes physiques.

Nkunku incite Chelsea à réagir

Chelsea serait donc en pleine étude du marché en tenant compte de ses limites. A cause du fair-play financier en Angleterre, le cador de Premier League ne peut plus se permettre une dépense folle cet hiver. Un prêt pourrait représenter la solution idéale, envisage The Telegraph, qui révèle deux pistes en Arabie Saoudite. Chelsea s’intéresserait en effet à Roberto Firmino et à Karim Benzema. L’attaquant d’Al-Ahli, peu épanoui depuis son arrivée l’été dernier, a l’avantage de connaître la Premier League.

Training together, winning together 🙌 pic.twitter.com/aGx5W8FDef — Ittihad Club (@ittihad_en) January 14, 2024

Mais le Brésilien pourrait être réticent à l’idée de « trahir » Liverpool. Quant au Français, sa situation chaotique laisse penser que les Blues auront une ouverture sur ce dossier. Rappelons que l’ancien joueur du Real Madrid, absent pour la reprise de l’entraînement avec Al-Ittihad, a été écarté pour le stage de préparation à Dubaï. Son entourage l’annonce coincé sur l’Île Maurice à cause du cyclone Belal. Mais la raison évoquée n’a pas convaincu le coach Marcelo Gallardo. Autant dire que Karim Benzema ne sera pas retenu. Reste à savoir si le défi anglais l'intéresse.