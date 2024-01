Benzema à Manchester United, la demande est faite

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Vivement critiqué en Arabie saoudite et écarté du groupe par Marcelo Gallardo, Karim Benzema est annoncé sur le départ. Manchester United aurait exprimé son intérêt pour recruter KB9, pour le plus grand bonheur d'une légende du club mancunien.

En difficulté à Al-Ittihad, malgré des statistiques plus qu'honorables (15 buts et 6 passes décisives en 22 matchs disputés), Karim Benzema pourrait d'ores et déjà quitter l'Arabie saoudite, seulement 6 mois après son arrivée dans le championnat. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le tenant du titre en Saudi League, le Français a des pistes où rebondir, notamment en Premier League. Chelsea et Manchester United sont apparemment intéressés. Les deux géants du football anglais ne sont pas au top et c'est pour cette raison que Rio Ferdinand aimerait que Karim Benzema signe chez les Red Devils. Pourtant, le média talkSPORT avance que le Français n'est pas une cible des dirigeants anglais. À l'occasion d'un podcast sur sa chaîne Youtube "Five", l'ancien défenseur anglais a exprimé son opinion sur le recrutement de KB9 à Manchester.

Benzema à Manchester United, Ferdinand en rêve

Karim Benzema n'est pas une cible de United. Le club n'a pas l'intention de faire une offre de prêt contrairement aux rumeurs. [@talkSPORT] #MUFC pic.twitter.com/IBb09psnNz — Manchester United (@MUnitedFR) January 15, 2024

« Comment pouvez-vous dire non à Benzema ? Comment pouvez-vous dire non à cette signature ? C'est revenir au passé, ce que nous avons fait auparavant. Nous l'avons fait avec Cristiano Ronaldo Falcao, Cavani ou Ibrahimovic. Une personne qui en aurait besoin plus que quiconque en ce moment est Rasmus Hojlund. Hojlund a besoin de quelqu'un pour regarder et apprendre » a affirmé l'ancien joueur de Manchester United qui estime que Karim Benzema pourrait apporter beaucoup aux jeunes joueurs mancuniens, notamment à Rasmus Hojlund, recruté contre 74 millions d'euros l'été dernier pour devenir le nouvel attaquant de Manchester. Le Danois a encore du mal à s'imposer et fait parfois preuve d'irrégularité. Rio Ferdinand rêve ouvertement de l'arrivée de l'ancien fer de lance du Real Madrid. Cependant, rejoindre un Manchester United qui est en éternelle reconstruction depuis 10 ans n'est probablement pas la meilleure solution pour l'attaquant de 36 ans, dont la carrière en club est encore exemplaire pour le moment.