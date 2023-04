Arsenal veut sauver le soldat Tchouaméni

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Arrivé l'été dernier au Real Madrid pour remplacer Casemiro, Aurélien Tchouaméni traverse une période compliquée en Espagne. Un club anglais se positionne afin de relancer le milieu de terrain français.

Il est arrivé au Real Madrid pour 80 millions d'euros, à seulement 22 ans lors du dernier mercato estival. Mais la plus grosse pression sur les épaules d'Aurélien Tchouaméni était de remplacer Casemiro, véritable légende de club de la maison blanche. Si les débuts de l'ancien joueur de l'AS Monaco étaient bons, depuis la fin de la Coupe du monde, Tchouaméni a du mal à enchaîner les bonnes performances avec le Real Madrid. Des blessures, une méforme, et le joueur formé aux Girondins de Bordeaux a été relégué sur le banc des remplaçants par Carlo Ancelotti qui lui préfère son compatriote Eduardo Camavinga. Si Tchouaméni persiste et souhaite s'imposer au Real Madrid, le milieu de terrain pourrait se relancer chez un autre cador européen.

Arsenal vient au secours de Tchouaméni

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelien Tchouameni (@aurelientchm)

Selon les informations de Todo Fichajes, Arsenal aime particulièrement le profil d'Aurélien Tchouaméni et souhaite lui faire une place dans son onze. Les Gunners sont actuellement leaders de la Premier League et Mikel Arteta apprécie les qualités du joueur de l'équipe de France. Évalué à 90 millions d'euros sur le site Transfermarkt, Tchouaméni est l'un des joueurs les plus chers du marché des transferts. Arsenal aura probablement un gros budget la saison prochaine pour son retour en Ligue des Champions. Si le club anglais ne parvient pas à faire baisser le prix du milieu de terrain, il n'est pas non plus impossible que le Real Madrid laisse partir Tchouaméni en prêt afin de lui permettre d'avoir plus de temps de jeu et de se relancer dans une équipe compétitive. Aurélien Tchouaméni reste un compétiteur et va probablement tout faire pour inverser la tendance au Real Madrid, sachant que Carlo Ancelotti pourrait prochainement devenir le sélectionneur du Brésil et qu'un nouveau coach risque d'arriver dans le club de la capitale espagnole.