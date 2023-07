Arsenal ‍: La statue d’Arsène Wenger dévoilée

Arrivé sur la pointe des pieds à Arsenal à l’automne 1996, Arsène Wenger y sera resté plus de deux décennies, y remportant tous les trophées sauf la Ligue des Champions. Le technicien alsacien, véritable légende chez les Gunners, a désormais sa statue au pied de l’Emirates Stadium. Arsenal l’a dévoilée ce vendredi dans un hommage à l’entraineur français pour le remercier de son « incroyable contribution au club ».

Pioneer. Visionary. Invincible.



We have today unveiled a statue of Arsène Wenger outside Emirates Stadium to celebrate his incredible impact at the club ❤️