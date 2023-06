Arsenal a gagné, Saliba va prolonger

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat dans un an avec Arsenal, William Saliba s'apprête à prolonger son aventure avec le club londonien après une saison aboutie pour son retour en Angleterre.

Après des prêts successifs à l'ASSE, l'OGC Nice puis l'Olympique de Marseille, William Saliba s'est enfin imposé à Arsenal. Sous les ordres de Mikel Arteta, le défenseur français a contribué à l'excellente saison des Gunners, son absence sur blessure en fin de saison ayant probablement coûté le titre au club londonien. En fin de contrat dans 12 mois avec Arsenal, le joueur de 22 ans est très convoité, notamment par des équipes anglaises et donc rivales d'Arsenal, mais également en Europe. Cependant, à en croire les informations de The Athletic, William Saliba va prolonger son aventure avec le vice-champion d'Angleterre. Arsenal n'était pas parvenu à se mettre d'accord avec l'international français (8 sélections) la saison dernière, mais les choses ont évolué et le joueur comme le club se sont mis d'accord. Une bonne nouvelle pour Arsenal qui est conscient que son joueur peut incarner le futur de la défense londonienne.

Arsenal conserve sa pépite française

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

Le média anglais affirme que William Saliba sera lié jusqu'en juin 2027 avec Arsenal. Malgré sa blessure en fin de saison qu'il l'a fait rater les 11 derniers matchs de Premier League, le Français conserve la confiance des dirigeants anglais. Auteur de 33 matchs cette saison pour 3 buts inscrits et 1 passe décisive, Saliba a été nommé dans l'équipe type de la saison de Premier League. Le club anglais espère enfin soulever le titre la saison prochaine et comptera sur la constance des performances du joueur français Saliba pour mettre fin à l'hégémonie de Manchester City. Le natif de Bondy a désormais l'objectif de gagner des titres avec Arsenal et de s'imposer en équipe de France. Avec la retraite de Raphaël Varane, une place s'est libérée et Saliba espère la récupérer durablement à un an de l'Euro en Allemagne et à seulement trois ans du Mondial.