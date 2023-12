Arsenal ‍: 100 ME pour aller chercher le titre

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Toujours à la recherche des bons coups, Arsenal suit la progression fulgurante de celui qui est présenté comme le nouveau grand attaquant de la Suède. Sa clause libératoire de 100 millions d'euros pourrait toutefois refroidir les Gunners.

Avec Gabriel Jesus et Eddie Nketiah, Arsenal possède déjà deux très bons attaquants. Toutefois, le club anglais surveille ce qu'il se passe sur le marché des transferts afin de ne pas passer à côté d'une nouvelle pépite. Au Portugal, il y a un joueur qui commence à se faire un nom, Viktor Gyökeres. Un joueur qui enchaîne les buts avec le Sporting Portugal. Cette saison, l'attaquant a inscrit 17 buts en 20 matchs disputés. Après des passages compliqués à Brighton, au St Pauli et à Swansea, Gyökeres explose enfin au plus haut niveau. Le Suédois reste sur deux grosses saisons avec Coventry en Championship où il a marqué à 38 reprises avec également une place dans l'équipe-type du championnat la saison passée. Le journaliste Ekrem Konur affirme que plusieurs clubs anglais l'observent, dont Arsenal.

Arsenal piste un buteur à 100 millions d'euros

💣💥 #EXCL | Fulham, Arsenal and Newcastle United are monitoring the situation of Sporting CP's 25-year-old Swedish striker Viktor Gyökeres. 🇸🇪 🟢 #SportingCP pic.twitter.com/eijNPXX8lD — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 4, 2023

Arrivé pour plus de 20 millions d'euros au Sporting l'été dernier, Viktor Gyökeres possède une clause dans son contrat, évaluée à 100 millions d'euros. Il y a très peu de chances qu'Arsenal débourse une telle somme pour s'offrir les services de l'ancien joueur de l'IF Brommapojkarna, club formateur de Dejan Kulusevski. Néanmoins, Newcastle ainsi que Fulham regardent de près les prestations du numéro 9 des Leões, ce qui met indirectement la pression au club londonien. International suédois (19 sélections), Gyökeres sera certainement l'une des attractions du prochain mercato estival s'il poursuit son impressionnante série de buts. Arsenal est pour le moment avancé dans ce dossier où rien n'est encore fait. Les Gunners sont à l'affût d'une belle affaire mais vont probablement attendre avant de passer à l'offensive, à moins qu'un attaquant ne se blesse au moment du mercato hivernal.