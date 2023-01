Antony pour 100 ME, Man United admet sa bourde

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Recruté pour environ 100 millions d’euros (bonus compris) l’été dernier, Antony ne justifie pas l’investissement de Manchester United. Les dirigeants des Red Devils sont prêts à admettre que le Brésilien ne valait pas ce transfert XXL. Mais le club mancunien pense toujours que l’ailier peut devenir la recrue attendue.

La toupie n’amuse plus personne à Manchester United. Malgré sa spéciale, l’ailier capable de tourner sur lui-même avec le ballon ne répond pas aux attentes des Red Devils. Il faut dire que le pensionnaire de Premier League attendait beaucoup après son investissement à environ 100 millions d’euros (bonus compris) l’été dernier. L’Ajax Amsterdam avait fait monter les enchères et avait convaincu Manchester United de monter aussi haut. Quelques mois plus tard, Antony n’est pas épargné par les critiques. Et le club mancunien commence à regretter cette opération.

Selon les informations du média ESPN, les dirigeants anglais admettent que le transfert d’Antony a été surpayé. A la base, lorsqu’il a pris contact avec l’Ajax Amsterdam, Manchester United pensait plutôt conclure le deal aux alentours de 60 millions d’euros. Ce montant aurait même été jugé excessif pour un joueur qui, jusqu’ici, n’a inscrit que cinq buts toutes compétitions confondues, sans la moindre passe décisive. Il faut dire que ses adversaires ont vite compris comment neutraliser le Mancunien quasi systématiquement attiré par son pied gauche.

MU croit toujours en lui

Les dirigeants de Manchester United s’en sont également aperçus et regrettent donc leur énorme dépense sur ce transfert. A noter tout de même que les décideurs mancuniens considèrent toujours l’international auriverde comme une bonne recrue. D’après les décideurs, Antony reste un joueur avec une importante marge de progression en Premier League. De toute façon, Manchester United n’a pas vraiment le choix et doit croire à la progression de sa recrue phare, pour le moment sans véritable concurrent sur le couloir droit.