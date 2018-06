Ang : Un ticket Laurent Blanc - Franck Passi à Chelsea ?

Dans : Premier League, OM, PSG.

L'ancien entraîneur du PSG avec comme adjoint l'ancien entraîneur de l'OM, voilà le ticket qui devrait prochainement arriver sur le banc de Chelsea afin de succéder à Antonio Conte. Ce dernier va payer au prix fort une saison indigne des Blues selon le propriétaire du club.

Ce lundi, RMC confirme que Laurent Blanc a bien rencontré la directrice générale de Chelsea afin de parler d'une possible prise de pouvoir du champion du monde 98. Et ce dernier aurait proposé à Franck Passi d'être son adjoint, Jean-Louis Gasset, le fidèle lieutenant de Laurent Blanc, ayant lui décidé de continuer à l'AS Saint-Etienne. Pour l'instant rien n'a été officiellement décidé du côté du club londonien, mais pour la presse anglaise le suspense n'existe quasiment plus et c'est bien le Président en personne qui revient en Premier League après son passage comme joueur à Manchester United entre 2001 et 2003. Après Arsenal, c'est un autre club anglais qui va devoir se mettre au français.