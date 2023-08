Ang ‍: Onana fait une boulette, les arbitres suspendus

Pour son premier match de la saison, Manchester United a disposé de Wolverhampton grâce à un but salvateur de Raphaël Varane. Mais le principal fait de match a concerné un penalty oublié pour une sortie mal maitrisée d'André Onana.

Transféré cet été à Manchester United en provenance de l'Inter Milan, André Onana n'est pas le gardien le plus rassurant. Déjà victime d'un sublime lob de Florian Sotoca en match amical, le portier camerounais a failli coûter cher aux Red Devils pour le premier match de la saison en Premier League. Pendant le temps additionnel, alors que Manchester s'apprête à empocher les trois points grâce au but de Varane, Onana réalise une sortie aérienne désastreuse sur Sasa Kalajdzic. L'attaquant autrichien est complètement sonné par le gardien dans la surface mancunienne. Tandis que Wolverhampton réclame logiquement un penalty, la VAR estime que le contact est anodin et qu'aucune faute ne doit être sifflée. Manchester United remporte le match et les Wolves fulminent. Un fait de jeu avec conséquence.

Get Onana in a boxing ring with punching like that, how tf is var not giving that a penalty is beyond corrupt#ManUnited pic.twitter.com/I26XZRHpGu