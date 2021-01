Ang : Mourinho balance sur Gareth Bale, un micro a tout entendu

Dans : Premier League.

Revenu à Tottenham lors du mercato d'été, Gareth Bale pourrait bien ne pas faire de vieux os chez les Spurs. José Mourinho a déjà prévenu le Gallois que la fête était finie.

Sans le vouloir, du moins on l’espère pour Gareth Bale, Spurs TV, la chaîne officielle du club de Tottenham, a dévoilé des propos de José Mourinho lors d’une séance d’entraînement. Même si la discussion est à peine audible, le Sun a amplifié la séquence et on entend le Special One dire : « Tu veux rester ici ? Ou bien tu veux retourner au Real Madrid et ne pas jouer au football ? ». Selon le tabloïd, qui a analysé toute la séquence, à ce moment précis, José Mourinho ne d’adressait pas directement à Gareth Bale, mais il discutait avec Joao Sacramento, son adjoint, et le reste du staff au sujet d’une discussion récente avec l’international gallois prêté cette saison par le Real Madrid à Tottenham.

Il est vrai que le manager portugais des Spurs n’était pas très chaud concernant la venue de Gareth Bale, estimant ne pas avoir besoin d’un tel profil. Mais depuis qu’il est de retour en Premier League sous le maillot de Tottenham, le joueur gallois n’a commencé qu’un seul match de championnat, c’était contre West Ham en novembre dernier, Bale étant surtout utilisé par José Mourinho en Europa League. Et les propos dénichés sur Spurs TV n’annoncent rien de bon pour le joueur prêté par le Real Madrid, les supporters du club londonien se faisant un malin plaisir de rendre la vidéo de José Mourinho virale. A Gareth Bale de prouver qu'il n'est pas un joueur déjà sur la pente descendante, ce que Zinedine Zidane et le Special One semblent commencer à croire.