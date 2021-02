Arrivé à Everton en provenance du Barça en 2018, Lucas Digne a prolongé son contrat avec le club anglais jusqu'en 2025.

It’s an honor for me to play for this club since 3 years soon and I’m so happy and so blessed to continue to play for this color @everton 💙 since I joined the club the welcome was amazing for me and my family . I just want to say a Big thank you to all of Evertonian 💙💙💙 pic.twitter.com/h382dMPd97