Ang : Lo Celso échappe à un rouge, la VAR ridiculise l'arbitre

L'utilisation de la VAR fait encore du bruit ce samedi en Premier League, mais cette fois ce sont les arbitres qui sont pointés du doigt et pas la vidéo lors du match Chelsea-Tottenham.

Auteur d’un tacle monstrueux sur Cesar Azpilicueta, Giovani Lo Celso a pensé pendant quelques minutes qu’il allait prendre un rouge, l’ancien joueur du PSG étant conscient que sa faute était gravissime. Mais dans une séquence incroyable, et après avoir visionné plusieurs vidéos de cette faute, Michael Oliver et ses collègues de la VAR ont finalement décidé qu’il n’y avait rien à reprocher au joueur de Tottenham, lequel n’a même pas pris un avertissement . Une décision qui fait du bruit en Angleterre où on se demande pourquoi les arbitres n’ont pas expulsé le joueur de Spurs malgré des images accablante.