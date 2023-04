Ang : Lampard va revenir à Chelsea pour deux mois

Après le licenciement de Graham Potter ce week-end, Chelsea cherche un nouveau manager et si possible de renom. En attendant, Frank Lampard va être sollicité pour un intérim.

Frank Lampard, un nouveau retour à Chelsea ? La presse anglaise, notamment The Athletic et Talk Sport, l'affirme. L'ancien milieu des Blues va revenir sur le banc de son club de cœur pour finir la saison à la place de Graham Potter, limogé ce week-end. Cela permettrait à Chelsea de finir la saison avec un entraîneur qu'il connaît bien et surtout gagner du temps en vue de prendre un grand nom l'été prochain. Joueur du club de 2001 à 2014, Lampard avait été nommé manager de 2019 à janvier 2021 avant d'être viré et remplacé par Thomas Tuchel. L'Allemand avait été chercher la deuxième Ligue des champions du club londonien face à Manchester City.

🚨 Chelsea are close to appointing Frank Lampard as head coach on an interim basis until the end of this season. Proposed deal would see 44yo installed immediately, while exhaustive search for new permanent boss continues in weeks ahead @TheAthleticFC #CFC https://t.co/WXZ3aiZVdu