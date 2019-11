Ang : Lacazette prêt à fuir Arsenal et Emery au mercato ?

Dans : Premier League.

Huitième de Premier League avec déjà huit points de retard sur la quatrième place, Arsenal traverse une crise qui pourrait bien coûter sa place à l’actuel manager, Unai Emery.

Et pour cause, le coach espagnol semble à court de solution, alors que les Gunners n’ont plus remporté le moindre match de Premier League depuis cinq rencontres. En interne, la question de son limogeage se pose. Car au-delà des résultats sportifs inquiétants, le maintien d’Unai Emery à son poste d’entraîneur pourrait bien avoir des conséquences importantes sur l’effectif actuel et le prochain mercato du club londonien, à en croire les informations glanées en ce milieu de semaine par le Daily Mail.

Le média britannique affirme notamment que deux cadres de l’équipe, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, envisageraient sérieusement de demander leur départ si Unai Emery venait à être conservé trop longtemps. Pour rappel, Unai Emery sera en fin de contrat avec Arsenal en fin de saison. La direction du club britannique est donc dans une situation extrêmement complexe à gérer, et se retrouve face à un dilemme terrible : payer le prix fort pour virer son entraîneur sur le champ et conforter ainsi ses deux stars offensives, ou attendre la fin de la saison afin de ne pas dépenser un sou pour se séparer d’Unai Emery… au risque de perdre mentalement Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Assurément, les prochaines semaines seront à surveiller de près à Arsenal.