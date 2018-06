Ang : Guardiola raciste, la terrible accusation de Yaya Touré

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Désormais ancien joueur de Manchester City, où ses dernières saisons n'ont guère été convaincantes, Yaya Touré a décidé de régler violemment ses comptes avec Pep Guardiola. L'international ivoirien accuse en effet très gravement le coach espagnol des Citizens en laissant sous-entendre que ce dernier est raciste. Car pour Yaya Touré, s'il n'a pas joué autant qu'il le souhaitait depuis la venue de Pep Guardiola, ce n'est pas uniquement pour des motifs sportifs.

Dans un entretien accordé à France-Football, le joueur de 35 ans, en quête d'un club pour la saison prochaine, se lance dans une charge terrible contre son ancien entraîneur. « J’ai essayé de comprendre. Je demandais même en douce mes stats aux préparateurs physiques. Et quand je me suis aperçu qu'elles étaient aussi bonnes, voire meilleures, aussi bien à l'entraînement qu'en match, que ceux qui jouaient et qui étaient plus jeunes que moi, j'ai compris que ce n'était pas une question de physique (...) Il était cruel avec moi. Vous croyez vraiment que Barcelone aurait pu faire ça avec Iniesta ? J'en suis arrivé à me demander si ce n'était pas à cause de ma couleur. Je ne suis pas le premier à parler de ces différences de traitement. Au Barça, certains se sont également posé la question. Peut-être que nous les Africains ne sommes pas toujours traités par certains de la même manière que les autres. (...) Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains partout où il passe, je me pose des questions », affirme Yaya Touré, qui ne tourne pas autour du pot et pense clairement que Pep Guardiola est raciste. L'affaire risque donc de faire grand bruit dans toute l'Europe, même si on ne peut pas s'empêcher de penser que footballistiquement l'absence de Yaya Touré dans le onze des Citizens était quand même justifiée.