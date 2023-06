Ang ‍: City n'en veut plus, Benjamin Mendy est libre

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Toujours empêtré dans ses problèmes judiciaires, Benjamin Mendy n'a plus vraiment le quotidien d'un footballeur professionnel à Manchester City. L'histoire est déjà terminée entre le club et son joueur, ne manquait plus que l'officialisation.

15 août 2021, Manchester City s'inclinait à Tottenham en ouverture de la saison de Premier League. Ce match reste le dernier de Benjamin Mendy sur un terrain de football professionnel et il sera le dernier du latéral français sous le maillot des Citizens. Quelques jours plus tard, Mendy était suspendu par le club mancunien après avoir été accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. S'en est suivi un long feuilleton sur le plan judiciaire qui commence seulement à connaître son épilogue. En février dernier, Mendy était relaxé sur 6 chefs d'accusation. Il doit encore se défendre sur une accusation de viol et une autre de tentative de viol. Mais, pour l'heure, quel que soit le résultat du deuxième procès qui débute le 26 juin prochain, sa carrière de footballeur semble bien loin.

City va libérer Mendy après 6 années de contrat

Après près de deux ans sans jouer, Benjamin Mendy a disparu de la circulation à Manchester City. Son contrat n'a toutefois pas été résilié et il restait un membre de l'effectif de Pep Guardiola. Cela va changer à la fin du mois. En effet, le joueur arrive en fin de contrat le 30 juin et Manchester City a confirmé, sans surprise, que le contrat de Benjamin Mendy ne sera pas reconduit.

Sans club, l'avenir sportif de Benjamin Mendy s'assombrit un peu plus. A 28 ans, la suite de sa carrière s'inscrit en pointillés. Débutant le 26 juin, son deuxième procès connaîtra sa conclusion vers la date du 18 septembre prochain. Si le jugement est positif pour Benjamin Mendy, difficile d'imaginer quand même les clubs se bousculer pour l'ancien joueur de Monaco et de l'OM surtout après autant de temps sans compétition.