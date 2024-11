Ang ‍: Arsenal victime d'un complot, la tendance se confirme

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Battu à Newcastle ce samedi, Arsenal vit une période difficile en Premier League. Les résultats ne sont pas bons et en plus la malchance s'en mêle. Certains supporters des Gunners y voient l'influence négative des instances.

La lutte pour le titre de champion d'Angleterre va t-elle se résumer à un duel Manchester City-Liverpool cette saison ? Cela en prend le chemin puisque les deux clubs ont pris leurs distances avec les autres concurrents dont Arsenal. 2es la saison passée et encore candidats au titre en début de saison, les Gunners comptent désormais 5 points de retard sur les Citizens et 7 sur les Reds. La faute à une série de trois matchs sans victoire dont un revers ce samedi à Newcastle 1-0. Les joueurs de Mikel Arteta ont déçu leurs supporters mais ceux-ci ont surtout les instances dans le viseur.

Arsenal victime d'un complot arbitral ?

En effet, sur les réseaux sociaux et dans les discussions, l'arbitrage est la cause de tous les maux pour Arsenal. Le Sun a listé tous les épisodes qui alimentent la théorie du complot chez certains fans des Gunners. La fronde a démarré à Newcastle, il y a un an. Ce jour de novembre 2023, Arsenal avait perdu 1-0 chez les Magpies. Anthony Gordon avait marqué sur une offrande de Joelinton mais le Brésilien semblait être sorti du terrain avec le ballon. La défiance s'est amplifiée cette saison après une accumulation de cartons rouges étranges.

Contre Brighton, Declan Rice a été exclu après avoir reçu un coup de pied de Joel Veltman. L'arbitre avait préféré l'avertir une seconde fois pour ne pas s'être mis à distance sur le coup-franc. Contre Manchester City, Leandro Trossard avait récolté un rouge sévère. Il y a deux semaines, William Saliba avait été expulsé pour une faute sur un joueur de Bournemouth partant au but. Néanmoins, le lendemain, la même action n'avait pas été jugée aussi sévèrement lors de Liverpool-Chelsea. Ces décisions ont coûté plusieurs points aux Gunners, de quoi faire dire à certains supporters que les instances veulent « priver à tout prix » Arsenal du titre de champion d'Angleterre. Une méfiance qui n'a pas lieu d'être ce samedi puisque Arsenal n'a subi aucun préjudice à Newcastle, méritant amplement sa deuxième défaite de la saison.